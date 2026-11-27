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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coherent-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Coherent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Coherent-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Coherent-Anteile bei 62.69 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Coherent-Papier investiert hätte, befänden sich nun 159.515 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coherent-Papiere wären am 25.11.2026 31’295.26 USD wert, da der Schlussstand 196.19 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 212.95 Prozent gesteigert.
Coherent wurde am Markt mit 38.54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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