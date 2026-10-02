Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Coherent eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Coherent-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60.59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Coherent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.650 Coherent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 526.80 USD, da sich der Wert eines Coherent-Anteils am 01.10.2026 auf 319.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 426.80 Prozent vermehrt.
Am Markt war Coherent jüngst 56.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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