S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognizant-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Cognizant-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cognizant-Anteile bei 71.82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognizant-Aktie investiert, befänden sich nun 1.392 Cognizant-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.76 USD, da sich der Wert eines Cognizant-Papiers am 04.09.2026 auf 62.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.24 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Cognizant eine Marktkapitalisierung von 28.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch