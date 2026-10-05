Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognizant von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Cognizant-Investment gewesen.
Die Cognizant-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67.66 USD. Bei einem Cognizant-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.780 Cognizant-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Cognizant-Anteile wären am 02.10.2026 864.77 USD wert, da der Schlussstand 58.51 USD betrug. Damit wäre die Investition 13.52 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Cognizant eine Börsenbewertung in Höhe von 26.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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