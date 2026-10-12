Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cognizant-Aktien verlieren können.
Am 12.10.2023 wurde das Cognizant-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cognizant-Anteile an diesem Tag bei 65.96 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 151.607 Cognizant-Anteilen. Die gehaltenen Cognizant-Aktien wären am 09.10.2026 8’975.14 USD wert, da der Schlussstand 59.20 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 10.25 Prozent vermindert.
Cognizant wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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