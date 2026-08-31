Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cognizant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Cognizant-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Cognizant-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57.44 USD. Bei einem Cognizant-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 174.095 Cognizant-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognizant-Papiers auf 64.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’149.03 USD wert. Damit wäre die Investition um 11.49 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Cognizant eine Börsenbewertung in Höhe von 28.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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