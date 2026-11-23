Am 23.11.2016 wurden Cognizant-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cognizant-Papier an diesem Tag 51.86 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognizant-Aktie investiert, befänden sich nun 192.827 Cognizant-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 58.06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11’195.53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11.96 Prozent.

Der Cognizant-Wert an der Börse wurde auf 25.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch