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|Lohnende Cognizant-Investition?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognizant von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Cognizant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 23.11.2016 wurden Cognizant-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cognizant-Papier an diesem Tag 51.86 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognizant-Aktie investiert, befänden sich nun 192.827 Cognizant-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 58.06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11’195.53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11.96 Prozent.
Der Cognizant-Wert an der Börse wurde auf 25.78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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