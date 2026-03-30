Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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30.03.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: Hätte sich eine Cognizant-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gelohnt?
Anleger, die vor Jahren in Cognizant-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurden Cognizant-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cognizant-Aktie betrug an diesem Tag 59.81 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Cognizant-Aktie investiert hat, hat nun 16.720 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.03.2026 auf 59.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 998.66 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0.13 Prozent.
Insgesamt war Cognizant zuletzt 28.45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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