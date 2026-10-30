S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein CMS Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem CMS Energy-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73.21 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die CMS Energy-Aktie investierten, hätten nun 13.659 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (69.52 USD), wäre das Investment nun 949.60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5.04 Prozent vermindert.

Der CMS Energy-Wert an der Börse wurde auf 21.75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch