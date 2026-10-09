CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CMS Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren CMS Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die CMS Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CMS Energy-Aktie bei 53.35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.744 CMS Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’224.74 USD, da sich der Wert eines CMS Energy-Papiers am 08.10.2026 auf 65.34 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22.47 Prozent.
Der Marktwert von CMS Energy betrug jüngst 20.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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