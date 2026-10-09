S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CMS Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die CMS Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CMS Energy-Aktie bei 53.35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.744 CMS Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’224.74 USD, da sich der Wert eines CMS Energy-Papiers am 08.10.2026 auf 65.34 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22.47 Prozent.

Der Marktwert von CMS Energy betrug jüngst 20.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch