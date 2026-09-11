CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CMS Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CMS Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden CMS Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren CMS Energy-Anteile an diesem Tag 56.14 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.781 CMS Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 67.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.56 USD wert. Mit einer Performance von +20.56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der CMS Energy-Wert an der Börse wurde auf 21.38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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