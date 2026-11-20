Die CMS Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 39.72 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CMS Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.176 CMS Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 69.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’750.50 USD wert. Damit wäre die Investition 75.05 Prozent mehr wert.

Insgesamt war CMS Energy zuletzt 21.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch