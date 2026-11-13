S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CMS Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

CMS Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 60.00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.667 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 69.22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115.37 USD wert. Damit wäre die Investition 15.37 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte CMS Energy einen Börsenwert von 21.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch