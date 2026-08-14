S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CMS Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit CMS Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die CMS Energy-Aktie bei 56.99 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 175.469 CMS Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’372.35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 23.72 Prozent.

CMS Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch