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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CMS Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren CMS Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 23.10.2016 wurden CMS Energy-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CMS Energy-Papier letztlich bei 41.16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.430 CMS Energy-Papiere. Die gehaltenen CMS Energy-Anteile wären am 22.10.2026 170.80 USD wert, da der Schlussstand 70.30 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 70.80 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für CMS Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 21.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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