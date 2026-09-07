S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das CME Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 205.29 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.487 CME Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 281.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.02 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.02 Prozent angezogen.

Der Marktwert von CME Group A betrug jüngst 101.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch