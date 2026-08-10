S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem CME Group A-Papier statt. Zur Schlussglocke war das CME Group A-Papier an diesem Tag 204.80 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48.828 CME Group A-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’874.02 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Anteils am 07.08.2026 auf 263.66 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28.74 Prozent.

Der Börsenwert von CME Group A belief sich zuletzt auf 94.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch