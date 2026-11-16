S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 16.11.2016 wurden CME Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CME Group A-Aktie bei 115.09 USD. Bei einem CME Group A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.689 CME Group A-Aktien. Die gehaltenen CME Group A-Papiere wären am 13.11.2026 2’762.79 USD wert, da der Schlussstand 317.97 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 176.28 Prozent vermehrt.

Der CME Group A-Wert an der Börse wurde auf 113.65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch