CME Grou a Aktie 3262089 / US12572Q1058
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CME Group A von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen CME Group A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 19.10.2016 wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 103.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CME Group A-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.962 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 293.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 282.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 182.76 Prozent vermehrt.
CME Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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