S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CME Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 19.10.2016 wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 103.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CME Group A-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.962 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 293.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 282.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 182.76 Prozent vermehrt.

CME Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch