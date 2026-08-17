S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CME Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das CME Group A-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 205.39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CME Group A-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.487 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 131.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 269.80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.36 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete CME Group A eine Marktkapitalisierung von 97.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch