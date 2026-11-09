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|CME Group A-Investition im Blick
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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CME Group A-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden CME Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 221.73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.451 CME Group A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 137.96 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 06.11.2026 auf 305.89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37.96 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von CME Group A betrug jüngst 109.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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