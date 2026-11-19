Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Clorox am 18.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 4.97 USD beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 1.43 Prozent gestiegen. 602.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit ergab sich für die Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt.

Dividendenrendite im Fokus

Der Clorox-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 108.39 USD in den Feierabend. Clorox weist für 2026 eine Dividendenrendite von 5.21 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4.08 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Clorox via New York 10.12 Prozent an Wert gewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 15.41 Prozent statt.

Dividendenvorhersage von Clorox

Für 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 5.01 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 4.62 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Clorox

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Clorox steht aktuell bei 12.936 Mrd. USD. Clorox besitzt aktuell ein KGV von 19.86. 2026 setzte Clorox 6.720 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 4.81 USD.

Redaktion finanzen.ch