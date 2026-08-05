Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Clorox-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurde das Clorox-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 125.37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.798 Clorox-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Clorox-Papiers auf 104.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.49 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16.51 Prozent.
Am Markt war Clorox jüngst 11.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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