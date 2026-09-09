S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet

Das Clorox-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 154.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 64.641 Clorox-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’921.14 USD, da sich der Wert einer Clorox-Aktie am 08.09.2026 auf 91.60 USD belief. Damit wäre die Investition um 40.79 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Clorox belief sich zuletzt auf 11.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch