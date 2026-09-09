Clorox Aktie 919254 / US1890541097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Clorox-Anlage?
|
09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Clorox eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Das Clorox-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 154.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 64.641 Clorox-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’921.14 USD, da sich der Wert einer Clorox-Aktie am 08.09.2026 auf 91.60 USD belief. Damit wäre die Investition um 40.79 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Clorox belief sich zuletzt auf 11.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clorox
|
16:02
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.09.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
26.08.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clorox-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Clorox
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.