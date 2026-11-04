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|Profitable Clorox-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clorox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Clorox-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Clorox-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125.55 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.965 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 747.11 USD wert. Mit einer Performance von -25.29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Clorox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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