S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clorox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Clorox-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125.55 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.965 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 747.11 USD wert. Mit einer Performance von -25.29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Clorox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch