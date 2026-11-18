Am 18.11.2016 wurde das Clorox-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Clorox-Aktie an diesem Tag bei 114.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.871 Anteilen. Die gehaltenen Clorox-Papiere wären am 17.11.2026 92.94 USD wert, da der Schlussstand 106.70 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 92.94 USD, was einer negativen Performance von 7.06 Prozent entspricht.

Clorox war somit zuletzt am Markt 13.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch