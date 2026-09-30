Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clorox-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Clorox-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Clorox-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 123.30 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 81.103 Clorox-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Clorox-Aktie auf 81.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’618.00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33.82 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Clorox eine Marktkapitalisierung von 9.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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