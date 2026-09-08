S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Citizens Financial Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27.37 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36.536 Citizens Financial Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’586.04 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 04.09.2026 auf 70.78 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 2’586.04 USD, was einer positiven Performance von 158.60 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Citizens Financial Group bezifferte sich zuletzt auf 29.81 Mrd. USD. Citizens Financial Group-Anteile wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Citizens Financial Group-Aktie auf 23.08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch