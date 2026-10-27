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|Rentable Citizens Financial Group-Investition?
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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Citizens Financial Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51.91 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Citizens Financial Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 192.641 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’592.95 USD, da sich der Wert einer Citizens Financial Group-Aktie am 26.10.2026 auf 65.37 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25.93 Prozent vermehrt.
Citizens Financial Group wurde am Markt mit 27.50 Mrd. USD bewertet. Der erste Handelstag der Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE war der 24.09.2014. Damals wurde der erste Kurs eines Citizens Financial Group-Anteils bei 23.08 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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