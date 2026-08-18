Citizens Financial Group Aktie 24463356 / US1746101054
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Citizens Financial Group-Investment verdienen können.
Am 18.08.2021 wurde das Citizens Financial Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Citizens Financial Group-Papier an diesem Tag 42.89 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.315 Citizens Financial Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 74.31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’732.57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73.26 Prozent.
Zuletzt verbuchte Citizens Financial Group einen Börsenwert von 31.50 Mrd. USD. Der Citizens Financial Group-Börsengang fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils auf 23.08 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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