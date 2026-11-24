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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citizens Financial Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Citizens Financial Group-Aktien gewesen.
Am 24.11.2025 wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52.79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.894 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 115.21 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 23.11.2026 auf 60.82 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15.21 Prozent.
Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich jüngst auf 24.77 Mrd. USD. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Anteils belief sich damals auf 23.08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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