Am 24.11.2025 wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52.79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.894 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 115.21 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 23.11.2026 auf 60.82 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15.21 Prozent.

Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich jüngst auf 24.77 Mrd. USD. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Anteils belief sich damals auf 23.08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch