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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Citigroup-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Citigroup-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67.99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Citigroup-Aktie investierten, hätten nun 147.080 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’509.93 USD, da sich der Wert eines Citigroup-Anteils am 06.11.2026 auf 119.05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75.10 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Citigroup bezifferte sich zuletzt auf 200.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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