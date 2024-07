S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Citigroup-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45.74 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Citigroup-Papier investiert hätte, hätte er nun 218.627 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.07.2024 auf 64.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’998.69 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 13’998.69 USD, was einer positiven Performance von 39.99 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Citigroup belief sich zuletzt auf 122.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch