Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Citigroup-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 10.08.2023 wurde die Citigroup-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Citigroup-Papier bei 44.34 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citigroup-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22.553 Citigroup-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Citigroup-Papiers auf 135.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’044.65 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 204.47 Prozent.
Citigroup erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 226.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Citigroup Inc.
|
03.08.26
|S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.07.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.07.26
|S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Citi Hosts AI Day for Secondary School Students in Hong Kong (EQS Group)
|
14.07.26
|Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Jane Fraser’s ruthless remake of Citigroup (Financial Times)
|
07.07.26
|KI statt Bitcoin? Warum der nächste Bullrun an Tempo verlieren könnte (finanzen.ch)
Analysen zu Citigroup Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.