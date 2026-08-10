S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.08.2023 wurde die Citigroup-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Citigroup-Papier bei 44.34 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citigroup-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22.553 Citigroup-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Citigroup-Papiers auf 135.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’044.65 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 204.47 Prozent.

Citigroup erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 226.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch