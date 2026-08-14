S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cincinnati Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cincinnati Financial-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 75.80 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13.193 Cincinnati Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 2’277.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172.67 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127.80 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Cincinnati Financial eine Marktkapitalisierung von 26.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch