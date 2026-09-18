Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Cincinnati Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Cincinnati Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cincinnati Financial-Aktie an diesem Tag 155.93 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investierten, hätten nun 0.641 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 169.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.96 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 8.96 Prozent.
Am Markt war Cincinnati Financial jüngst 26.16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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