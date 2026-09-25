S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Cincinnati Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 106.64 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9.377 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (162.33 USD), wäre das Investment nun 1’522.22 USD wert. Das entspricht einem Plus von 52.22 Prozent.

Insgesamt war Cincinnati Financial zuletzt 24.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch