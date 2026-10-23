S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Cincinnati Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 98.20 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investierten, hätten nun 101.833 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Cincinnati Financial-Papiers auf 178.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’154.79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +81.55 Prozent.

Cincinnati Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch