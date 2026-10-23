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|Rentabler Cincinnati Financial-Einstieg?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cincinnati Financial-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Cincinnati Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 98.20 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investierten, hätten nun 101.833 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Cincinnati Financial-Papiers auf 178.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’154.79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +81.55 Prozent.
Cincinnati Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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