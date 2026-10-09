Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Cincinnati Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Cincinnati Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 75.17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.330 Cincinnati Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cincinnati Financial-Aktie auf 165.25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219.84 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 119.84 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Cincinnati Financial belief sich zuletzt auf 24.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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