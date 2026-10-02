S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Cincinnati Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 114.79 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87.116 Cincinnati Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 162.15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’125.79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.26 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Cincinnati Financial belief sich zuletzt auf 24.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch