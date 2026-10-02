Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Cincinnati Financial-Investition
|
02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Cincinnati Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Cincinnati Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 114.79 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87.116 Cincinnati Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 162.15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’125.79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.26 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Cincinnati Financial belief sich zuletzt auf 24.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cincinnati Financial Corp.
Analysen zu Cincinnati Financial Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.