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Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024

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Church Dwight-Investition 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Church Dwight-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Church Dwight eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Church & Dwight
78.06 CHF -1.06%
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Die Church Dwight-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Church Dwight-Aktie bei 87.92 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Church Dwight-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.374 Church Dwight-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 1’071.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94.22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.17 Prozent angewachsen.

Church Dwight wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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