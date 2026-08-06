Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Church Dwight-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Church Dwight-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 06.08.2025 wurde die Church Dwight-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Church Dwight-Aktie betrug an diesem Tag 92.50 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Church Dwight-Papier investiert hätte, hätte er nun 108.108 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’204.32 USD, da sich der Wert eines Church Dwight-Papiers am 05.08.2026 auf 103.64 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 12.04 Prozent gleich.
Church Dwight erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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