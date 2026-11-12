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|Lohnende Church Dwight-Investition?
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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Church Dwight-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Church Dwight eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 89.92 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hat, hat nun 11.121 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’245.77 USD, da sich der Wert einer Church Dwight-Aktie am 11.11.2026 auf 112.02 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’245.77 USD entspricht einer Performance von +24.58 Prozent.
Church Dwight war somit zuletzt am Markt 26.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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