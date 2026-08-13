S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Church Dwight-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Church Dwight-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 95.99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Church Dwight-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.042 Church Dwight-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Church Dwight-Papiers auf 101.24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.47 Prozent gesteigert.

Alle Church Dwight-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch