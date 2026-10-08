S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Church Dwight von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Church Dwight-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 85.99 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, hätte er nun 116.293 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’251.31 USD, da sich der Wert einer Church Dwight-Aktie am 07.10.2026 auf 96.75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.51 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Church Dwight zuletzt 22.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch