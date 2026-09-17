S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Church Dwight-Aktie statt. Der Schlusskurs des Church Dwight-Papiers betrug an diesem Tag 83.59 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Church Dwight-Aktie investierten, hätten nun 119.632 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Church Dwight-Papiers auf 95.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’426.01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14.26 Prozent.

Insgesamt war Church Dwight zuletzt 22.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch