Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Church Dwight-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Church Dwight-Aktie statt. Der Schlusskurs des Church Dwight-Papiers betrug an diesem Tag 83.59 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Church Dwight-Aktie investierten, hätten nun 119.632 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Church Dwight-Papiers auf 95.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’426.01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14.26 Prozent.
Insgesamt war Church Dwight zuletzt 22.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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