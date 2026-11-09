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|Lukratives Chubb-Investment?
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09.11.2026 10:02:21
S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chubb von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Chubb-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Chubb-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Chubb-Anteile bei 218.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.570 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’668.05 USD, da sich der Wert eines Chubb-Anteils am 06.11.2026 auf 365.02 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66.81 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Chubb eine Börsenbewertung in Höhe von 139.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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