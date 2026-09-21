S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chubb-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die Chubb-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Chubb-Aktie bei 152.81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.654 Chubb-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 222.92 USD, da sich der Wert eines Chubb-Papiers am 18.09.2026 auf 340.64 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 122.92 Prozent.

Der Marktwert von Chubb betrug jüngst 131.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch