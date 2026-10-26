|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Chubb-Investition
|
26.10.2026 10:02:25
S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chubb-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Chubb-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.10.2016 wurden Chubb-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 110.39 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Chubb-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90.589 Chubb-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’168.98 USD, da sich der Wert eines Chubb-Papiers am 23.10.2026 auf 355.11 USD belief. Mit einer Performance von +221.69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Chubb eine Börsenbewertung in Höhe von 137.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chubb Ltd
|
10:02
|S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chubb-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Ausblick: Chubb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chubb von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Chubb Wealth Q4 2026 Investment Outlook: A Less Synchronized World (EQS Group)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: Chubb verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.09.26
|S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chubb von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Chubb Ltd
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.