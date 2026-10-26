S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chubb-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.10.2016 wurden Chubb-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 110.39 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Chubb-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90.589 Chubb-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’168.98 USD, da sich der Wert eines Chubb-Papiers am 23.10.2026 auf 355.11 USD belief. Mit einer Performance von +221.69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Chubb eine Börsenbewertung in Höhe von 137.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch