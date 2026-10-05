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Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745

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Rentable Chubb-Anlage? 05.10.2026 10:02:19

S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Chubb gewesen.

Chubb
274.99 CHF 0.76%
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Heute vor 1 Jahr wurden Chubb-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 283.96 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.216 Anteilen. Die gehaltenen Chubb-Aktien wären am 02.10.2026 11’652.70 USD wert, da der Schlussstand 330.89 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.53 Prozent angezogen.

Chubb war somit zuletzt am Markt 127.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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